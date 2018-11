Vanessa Rubin à Paris en 1992 (1/2)

Vanessa Rubin est originaire de Cleveland, Ohio, et a grandi dans une famille de musiciens, avec une richesse d’influences, les racines caribéennes de sa mère et le jazz traditionnel de son père né en Louisiane. Elle obtient un diplôme de journalisme à l’université. Mais, lors d’un concours de beauté, son interprétation de « God Bless The Child » de Billie Holiday, va la convaincre que sa véritable vocation est de chanter. La première fois qu’elle vient le prouver à Paris, c’est à l’Hôtel La Villa, dans le cadre de l’émission « Jazz Club », retransmise, en direct sur France Musique par Claude Carrière…

Vanessa Rubin (voix)

Georges Arvanitas (piano)

Wayne Dockery (contrebasse)

George Brown (batterie)

If You Could See Me Now (Tadd Dameron, Carl Sigman)

(Tadd Dameron, Carl Sigman) A Child Is Born (Thad Jones, Alec Wilder)

(Thad Jones, Alec Wilder) Autumn (Onaje Allan Gumbs, Tina Fabrique, Valerie Carter)

(Onaje Allan Gumbs, Tina Fabrique, Valerie Carter) Les Feuilles Mortes / Autumn Leaves (Joseph Kosma, Jacques Prévert, Johnny Mercer)

(Joseph Kosma, Jacques Prévert, Johnny Mercer) Sophisticated Lady (Duke Ellington, Mitchell Parish

(Duke Ellington, Mitchell Parish Satin Doll (Duke Ellington, Billy Strayhorn, Johnny Mercer)

(Duke Ellington, Billy Strayhorn, Johnny Mercer) Early Autumn (Ralph Burns, Woody Herman, Johnny Mercer)

Georges Arvanitas, au Studio 105 de la Maison de la Radio à Paris le 10 janvier 1991

Georges Arvanitas (piano)

Jacky Samson (contrebasse)

Charles Saudrais (batterie)

Israel (John Carisi)

(John Carisi) Fables Of Faubus (Charles Mingus)

