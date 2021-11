Ultramarine à Nice en 1990

Ultramarine à la Grande Parade du Jazz à Nice le 10 juillet 1990.

Dans les années 80, on parle de jazz-fusion, de world-jazz, de jazz multiculturel, en oubliant, un peu vite, que le jazz est par définition une musique métisse ! Mais eux n’en ont que faire des étiquettes car au delà d’Ultramarine, au-delà de leur musique, ils sont avant tout des amis. Des amis qui font rimer Caraïbes et Afrique avec Europe et Asie…

Nguyên Lê (guitare)

Mario Canonge (claviers)

Pierre-Olivier Govin (saxophone alto)

Etienne MBappé (basse)

Mokhtar Samba (batterie)

Bago (percussions)

Pogo (Mario Canonge)

Ivory Coast (Etienne MBappé)

Dé (Mario Canonge)

Dub It (Etienne MBappé)

Modafoka (Etienne MBappé)

