Ultramarine à Cannes en 1991

Ultramarine au Midem à Cannes le 23 janvier 1991.

Du 29 novembre au 1er décembre, France Musique est partenaire des Rencontres AJC. Trois jours de concerts et de conférences professionnelles à la Cité internationale des arts et à la Dynamo de Banlieues Bleues. L’Association Jazzé Croisé a imaginé ces rencontres comme un véritable espace de découvertes artistiques de la scène jazz et l'édition 2021 est consacrée aux Outre-Mer. Du côté des légendes, nous avons choisi le groupe Ultramarine…

Nguyên Lê (guitare)

Mario Canonge (claviers)

Pierre-Olivier Govin (saxophone alto)

Etienne MBappé (basse)

Mokhtar Samba (batterie)

Bago (percussions)

Ivory Coast (Etienne MBappé)

Yen'epasi (Etienne MBappé)

Dé (Mario Canonge)

Yele Congo (Mario Canonge)

E Si Mala (Etienne MBappé)

