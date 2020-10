Tramaine Hawkins à Paris en 1993 (2/2)

Tramaine Hawkins au Jazz Club Lionel Hampton à Paris le 07 mai 1993.

Tramaine Hawkins mêle des classiques du gospel avec une vision plus contemporaine de ce style musical. Elle va d’abord laisser chanter ses choristes et s’exprimer ses musiciens, avant de nous réserver une très belle surprise, un duo impromptu en fin d’émission qui fut capté, à l'époque, dans le cadre de l'émission « Jazz Club » de Claude Carrière et Jean Delmas...

Tramaine Hawkins (voix)

Jackie Bartell, Angela Bell, Kevin Monroe, Edwin Harper (choeurs)

Jonathan Dubose (guitare, dicretion musicale)

Joel Bryant (orgue)

Colin Haywood (piano)

Dewey Browder (basse)

Nathaniel Townsley (batterie)

I Just Can't Tell It All (C.R. Bradley)

I'll Take You There (Al Bell)

I’ll Give It To You (Willie Small)

Rescue Me (Walter Hawkins)

Fall Down (Spirit Of Love) (Vassal Gradington Benford, Robert Byron Wright)

We're All In The Same Boat (D. Grover, Aaron Schroeder)

Take My Hand, Precious Lord (Thomas A. Dorsey)

When The Saints Go Marching In (Traditionnel)

Glory, Glory, Hallelujah (Traditionnel)