Tramaine Hawkins à Paris en 1993 (1/2)

Tramaine Hawkins au Jazz Club Lionel Hampton à Paris le 07 mai 1993.

Cette émission est produite en partenariat avec l’Ina, l’Institut National de l'Audiovisuel. Chacune et chacun des membres de l’équipe qui conserve, documente et restaure nos archives sonores vous offre un coup de cœur et nous concluons cette série avec le choix de Viviane Lefevre, documentaliste multimédia à l’Ina : The Incredible First Lady Of Gospel, Tramaine Hawkins, auréolée de 2 Grammy Awards et 19 Stellar Awards et qui, à 17 ans, faisait partie du chœur d'Edwin Hawkins, participant ainsi à l’aventure du tube interplanétaire « Oh Happy Day »…

Tramaine Hawkins (voix)

Jackie Bartell, Angela Bell, Kevin Monroe, Edwin Harper (choeurs)

Jonathan Dubose (guitare, dicretion musicale)

Joel Bryant (orgue)

Colin Haywood (piano)

Dewey Browder (basse)

Nathaniel Townsley (batterie)

I'll Take You There (Al Bell)

Glory, Glory, Hallelujah (Traditionnel)

I Still Want You (Timothy Carpenter)

Lift Me Up (John Footman)

The Potter's House (V. Michael McKay)

His Eye Is On The Sparrow (Charles H. Gabriel, Civilla D. Martin)

When The Saints Go Marching In (Traditionnel)

Highway (Walter Hawkins)

Oh Happy Day (Edwin Hawkins)