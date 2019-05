Timeless All Stars à Marseille en 1982 (2/2)

Timeless All Stars, ils jouaient effectivement une musique intemporelle et étaient tous des stars : Cedar Walton au piano et aux arrangements, Curtis Fuller au trombone, Harold Land au saxophone ténor, Bobby Hutcherson au vibraphone, Buster Williams à la contrebasse et Billy Higgins à la batterie, réunis, au début des années 80 avec, pour credo, perpétuer la grande tradition du hard bop, ce style de jazz né au milieu des années 50…

Cedar Walton (piano)

Harold Land (saxophone ténor)

Curtis Fuller (trombone)

Bobby Hutcherson (vibraphone)

Buster Williams (contrebasse)

Billy Higgins (batterie)

Stella By Starlight (Victor Young, Ned Washington)

Lover Man (Jimmy Davis, Ram Ramirez, James Sherman)

(Jimmy Davis, Ram Ramirez, James Sherman) Firm Roots (Cedar Walton)