Timeless All Stars à Marseille en 1982 (1/2)

Timeless All Stars, un nom de groupe inspiré du label néerlandais pour lequel ils enregistraient, mais Timeless car la musique produite par cet ensemble est intemporelle et All Stars car ils étaient tous de véritables maîtres dans leurs domaines respectifs. Après s’être croisés dans diverses formations, au cours des précédentes décennies, ils ont donc constitué ce sextet avec le hard bop chevillé au corps…

Cedar Walton (piano)

Harold Land (saxophone ténor)

Curtis Fuller (trombone)

Bobby Hutcherson (vibraphone)

Buster Williams (contrebasse)

Billy Higgins (batterie)

Tokudo (Buster Williams)

(Buster Williams) Clockwise (Cedar Walton)

(Cedar Walton) Arabia (Curtis Fuller)