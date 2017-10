Thelonious Monk à la Maison de la Radio en 1964 (2/2)

Nous poursuivons notre célébration du centenaire de la naissance de l’un des musiciens les plus influents de l'histoire du jazz, Thelonious Monk, avec cet enregistrement de très grande qualité. Monk lutte avec ses démons mais est ici en pleine possession de ses moyens et avec trois musiciens qu’il affectionne particulièrement…

Thelonious Monk (piano)

Charlie Rouse (saxophone ténor)

Butch Warren (contrebasse)

Ben Riley (batterie)

Blue Monk (Thelonious Monk)

Sweet And Lovely (Gus Arnheim, Charles N. Daniels, Harry Tobias)

Hackensack (Thelonious Monk)

Rhythm-a-Ning (Thelonious Monk)

Bright Mississippi (Thelonious Monk)

Epistrophy (Thelonious Monk, Kenny Clarke)

Parution digitale le 10 octobre et sortie cd et vinyle le 20 octobre 2017 de l'album "New Monk Trio" de Laurent de Wilde chez Gazebo.

A l'occasion du centenaire de la naissance de Thelonious Monk, concert de Hervé Sellin All StarsThe Thelonious Monk Orchestra at Town Hall 1959, le 21 octobre à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris (75) dans le cadre des sessions Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin.