Thelonious Monk à la Maison de la Radio en 1964 (1/2)

1917, année charnière dans l'histoire du monde : la première guerre mondiale prend un tournant décisif avec l’engagement des Etats-Unis et le soulèvement populaire provoque, en Russie, l'abdication du tsar Nicolas II, puis l’accession des bolcheviks au pouvoir, en octobre. Être né en 1917, est-il uniquement symbolique pour le pianiste et compositeur Thelonious Monk ? Pas si sûr quand on sait à quel point il va contribuer à révolutionner le jazz, un quart de siècle plus tard !

Le bebop est une révolution musicale et même un acte fondateur qui s'apparente à un coup d'état. Avec Monk, Parker, Gillespie, Bud Powell ou Kenny Clarke, il y a un avant et un après. 100 ans après sa naissance, Monk défie le temps qui passe et son évidente modernité guide les pas de nombreux artistes contemporains. Un héritage précieux que ce document sonore illustre parfaitement…

Thelonious Monk (piano)

Charlie Rouse (saxophone ténor)

Butch Warren (contrebasse)

Ben Riley (batterie)

Four In One (Thelonious Monk)

I'm Getting Sentimental Over You (George Bassman)

Straight, No Chaser (Thelonious Monk)

Solo (Ben Riley)

Well, You Needn't (Thelonious Monk)

Epistrophy (Thelonious Monk, Kenny Clarke)

Blue Monk (Thelonious Monk)

Parution digitale le 10 octobre et sortie cd et vinyle le 20 octobre 2017 de l'album "New Monk Trio" de Laurent de Wilde chez Gazebo.

A l'occasion du centenaire de la naissance de Thelonious Monk, concert de Hervé Sellin All StarsThe Thelonious Monk Orchestra at Town Hall 1959, le 21 octobre à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris (75) dans le cadre des sessions Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin.

