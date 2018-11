Thelonious Monk à Paris en 1966 (2/2)

Le pianiste et auteur Laurent de Wilde, éminent spécialiste et grand amoureux de la musique de Thelonious Monk déclare : « Dire que Monk a joué un grand rôle dans l’histoire du jazz est un euphémisme. A la fois au centre de la révolution collective du bebop, tout en étant le chantre incontesté d’un individualisme musical qu’aucun zélote n’arrivera jamais à imiter, son héritage perdure et nourrit chaque nouvelle génération de musiciens comme nul autre jazzman ne l’a fait avant ou après lui ». Il est difficile de mieux décrire, en deux phrases, l’univers de ce génie de la musique du 20ème siècle…

Thelonious Monk (piano)

Charlie Rouse (saxophone ténor)

Larry Gales (contrebasse)

Ben Riley (batterie)

Off Minor (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Sweet And Lovely (Gus Arnheim, Charles N. Daniels, Harry Tobias)

(Gus Arnheim, Charles N. Daniels, Harry Tobias) I Mean You (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Crepuscule With Nellie (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Epistrophy (Thelonious Monk)

Thelonious Monk ‎–Live In Rotterdam 1967 (Fondamenta ‎– FON-1704029)

Hackensack (Thelonious Monk)

en savoir plus émission Les légendes du jazz Thelonious Monk à Paris en 1966 (1/2)

en savoir plus émission Les légendes du jazz Thelonious Monk à la Maison de la Radio en 1964 (2/2)