Thelonious Monk à Paris en 1966 (1/2)

En octobre 2017, nous fêtions le centenaire de la naissance d’un personnage aussi singulier que sa musique en diffusant le concert qu’il avait donné le 23 février 1964. On rappelait à quel point Thelonious Monk avait contribué à révolutionner le jazz dans les années 40, inventant avec Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell ou Kenny Clarke, le bebop, cet acte fondateur qui, dans le contexte de l’époque, a pu s'apparenter à un réel coup d'état. Nous avions précisé que l’évidente modernité de Monk défie le temps qui passe et guide, aujourd’hui encore, les pas de nombreux artistes contemporains. Mais, nous n’avions pas dit, en revanche, qu’il était revenu jouer à la Maison de la radio, deux ans plus tard, nous offrant ainsi d’autres archives sonores qui résonnent comme un héritage précieux…

Thelonious Monk (piano)

Charlie Rouse (saxophone ténor)

Larry Gales (contrebasse)

Ben Riley (batterie)

Sweetheart Of All My Dreams (Art Fitch, Bert Lowe, Kay Fitch)

(Art Fitch, Bert Lowe, Kay Fitch) Lulu’s Back In Town (Harry Warren, Al Dubin)

(Harry Warren, Al Dubin) Just A Gigolo (Leonello Casucci, Irving Caesar)

(Leonello Casucci, Irving Caesar) I'm Getting Sentimental Over You (George Bassman, Ned Washington)

(George Bassman, Ned Washington) Epistrophy (Thelonious Monk, Kenny Clarke)

Thelonious Monk ‎– Pannonica (Cristal Records)

Ba-Lue Bolivar Ba-Lues-Are (Thelonious Monk)

en savoir plus émission Les légendes du jazz Thelonious Monk à Paris en 1966 (2/2)