Thelonious Monk à Paris en 1964 (1/2)

Thelonious Monk au Studio 104 de la Maison de la Radio le 23 février 1964.

S’il y a bien une révolution musicale dans le jazz, c’est celle du bebop ! Dans le contexte de l’époque, on peut même parler d’un coup d'état. Car avec Monk, Parker, Gillespie, Bud Powell ou Kenny Clarke, il y a un avant et un après. La modernité de Thelonious Monk demeure évidente, défie le temps, inspire de nombreux artistes contemporains et ne cesse de bouleverser les fondamentaux du jazz...

Thelonious Monk (piano)

Charlie Rouse (saxophone ténor)

Butch Warren (contrebasse)

Ben Riley (batterie)

Four In One (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) I'm Getting Sentimental Over You (George Bassman)

(George Bassman) Straight, No Chaser (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Solo (Ben Riley)

(Ben Riley) Well, You Needn't (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Epistrophy (Thelonious Monk, Kenny Clarke)

(Thelonious Monk, Kenny Clarke) Blue Monk (Thelonious Monk)