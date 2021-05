Thad Jones - Mel Lewis Orchestra à la Maison de la Radio en 1969 (1/2)

Thad Jones - Mel Lewis Orchestra à la Maison de la Radio le 08 septembre 1969.

Thad Jones, petit frère du pianiste Hank Jones et grand frère du batteur Elvin Jones, trompettiste chez Count Basie pour lequel il compose et signe des arrangements de 1954 à 1963. Mel Lewis, batteur réputé pour son jeu de cymbale très personnel, notamment au sein des grandes formations de Stan Kenton, Terry Gibbs, Gerald Wilson et même Benny Goodman. L’orchestre qu’ils fondent ensemble en 1965 va exercer une grande influence sur de nombreuses grandes formations plus récentes, comme celles de Bob Brookmeyer, Maria Schneider ou Bob Mintzer…

Thad Jones (trompette et direction)

Danny Moore (trompette)

Al Porcino (trompette)

Snooky Young (trompette)

Richard Williams (trompette)

Eddie Bert (trombone)

Jimmy Knepper (trombone)

Ashley Fannell (trombone)

Cliff Heather (trombone)

Jerry Dodgion (saxophone alto et flûte)

Jerome Richardson (saxophone alto)

Joe Henderson (saxophone ténor)

Eddie Daniels (saxophone ténor)

Pepper Adams (saxophone baryton)

Roland Hanna (piano)

Richard Davis (contrebasse)

Mel Lewis (batterie et direction)

Low Down (Thad Jones)

Don't Ever Leave Me (Thad Jones)

Mean What You Say (Thad Jones)

Willow Tree (Thomas ‘Fats’ Waller)

Once Around (Thad Jones)

Don't Get Sassy (Thad Jones)

Willow Weep For Me (Ann Ronell)