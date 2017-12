Thad Jones / Mel Lewis Orchestra à la Maison de la Radio en 1969 (1/2)

Comme le faisait remarquer André Francis, lors de la présentation en direct de ce concert, notre studio 104, grand auditorium de la Maison de la radio à l‘époque, affichait complet. Car, si l’orchestre de Thad Jones/Mel Lewis qui allait s’y produire n’était pas forcément très connu du grand public, il bénéficiait en revanche d’un véritable engouement de la part des musiciens français. Un orchestre constitué des meilleurs 'requins de studio' ayant pris l’habitude, à partir de février 1966, de se réunir tous les lundis soirs au fameux Village Vanguard à New York…

Thad Jones (trompette)

Mel Lewis (batterie)

Danny Moore, Al Porcino, Snooky Young et Richard Williams (trompette)

Eddie Bert, Jimmy Knepper, Ashley Fannell et Cliff Heather (trombone)

Jerry Dodgion, Eddie Daniels, Jerome Richardon, Joe Henderson et Pepper Adams (saxophone)

Roland Hanna (piano)

Richard Davis (contrebasse)