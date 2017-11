Stan Getz à la Maison de la Radio en 1971 (2/2)

Stan Getz aura séjourné en Europe, entre 1969 et 1972, quittant le soleil de la Californie pour celui de l’Andalousie et s’installant avec sa famille à Marbella. Pendant cette période, il joue exclusivement en Europe. Cette période est charnière dans la vie de Stan Getz car elle se situe entre sa précédente réussite commerciale avec la bossa nova et une nouvelle aventure avec des jeunes loups du jazz fusion, Chick Corea ou Stanley Clarke. Pas de studio mais deux enregistrements en public…

Stan Getz (saxophone ténor)

René Thomas (guitare)

Eddy Louiss (orgue)

Bernard Lubat (batterie)

Dum! Dum! (Eddy Louiss)

Chega De Saudade (Antonio Carlos Jobim)

Ballad For Leo (René Thomas)

'Round Midnight (Thelonious Monk)

