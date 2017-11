Stan Getz à la Maison de la Radio en 1971 (1/2)

On appelait le chanteur Frank Sinatra ‘The Voice’, le saxophoniste Stan Getz ‘The Sound’. Et, à l’instar de Sinatra, Getz est un mythe. C’est même un super-héros du saxophone ténor qui nous fait oublier, par la magie de sa sonorité, qu’il joue d’un curieux instrument muni de clés et de tampons. Lors d’une escapade parisienne, il tombe un soir sur le trio constitué du guitariste René Thomas, de l’organiste Eddy Louiss et du batteur Bernard Lubat. Le coup de foudre est immédiat! C’est avec eux qu’il effectuera la plupart de ses concerts européens, jusqu’à son retour aux Etats-Unis, en 1972. Et il se trouve que l’un des deux seuls enregistrements témoignant de leur association fut réalisé à Paris…

Stan Getz (saxophone ténor)

René Thomas (guitare)

Eddy Louiss (orgue)

Bernard Lubat (batterie)

Annie From Abyssinia (Bernard Lubat)

Our Kind Of Sabi (Eddy Louiss)

Mona (Albert Mangelsdorff)

Theme For Emmanuel (René Thomas)

I Remember Clifford (Benny Golson)

