Spéciale Marseille : Timeless All Stars en 1982 (1/2)

Timeless All Stars au Théâtre Toursky à Marseille le 1er mars 1982.

Timeless All Stars, le nom du sextet s’inspire du label Timeless Records mais c’est un nom pensé littéralement car ce sont six stars jouant une musique intemporelle. Curtis Fuller au trombone, Harold Land au saxophone ténor, Bobby Hutcherson au vibraphone, Cedar Walton au piano, Buster Williams à la contrebasse et Billy Higgins à la batterie, réunis pour perpétuer la tradition du hard bop, ce style de jazz né au milieu des années 50…

Harold Land (saxophone ténor)

Curtis Fuller (trombone)

Bobby Hutcherson (vibraphone)

Cedar Walton (piano)

Buster Williams (contrebasse)

Billy Higgins (batterie)

Tokudo (Buster Williams)

Clockwise (Cedar Walton)

Arabia (Curtis Fuller)

