Shirley Horn à Tremblay-en-France en 1991 (2/2)

Comme hier, Shirley Horn est idéalement entourée de Charles Ables à la basse et Steve Williams à la batterie. Mais cette seconde partie va prendre les allures d’un nouveau concert car une autre légende du jazz rejoint ce trio, le roi de l’harmonica qui nous envoûtait également à la guitare ou bien en sifflant : Toots Thielemans. Shirley Horn, Toots Thielemans, la washingtonienne et le bruxellois, une amitié artistique et une même manière d’étirer les syllabes et de jouer avec les silences…

Shirley Horn (piano, chant)

Charles Ables (contrebasse)

Steve Williams (batterie)

Toots Thielemans (harmonica)

Blues In The Closet (Harry Babasin, Oscar Pettiford)

How Long Has This Been Going On? (George Gershwin, Ira Gershwin)

All Blues (Miles Davis)

Soothe Me (Sam Cooke)

Close Your Eyes (Bernice Petkere)

For My Lady (Toots Thielemans)

Love Is Here To Stay (George Gershwin, Ira Gershwin)

For All We Know (John Frederick Coots, Sam M. Lewis)

Blues (improvisation)

Once In A While (Michael Edwards, Bud Green)

