Shirley Horn au festival Banlieues Bleues en 1991 (1/2)

Concert de Shirley Horn le 05 avril 1991 au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France.

La reconnaissance fut tardive pour Shirley Horn. Car, sauf pour enregistrer ou tourner, elle n’a jamais vraiment quitté Washington, sa ville natale, et son talent ne fut révélé au grand public qu’au milieu des années 80. Mais on oublie parfois qu'elle a connu un début de carrière fulgurant ! Dès l’âge de 20 ans, elle dirige son propre trio, se produisant dans de nombreux clubs et, en 1960, elle enregistre son premier album, « Embers And Ashes ». Ce disque force l’admiration de Miles Davis qui lui propose d’assurer la première partie de ses concerts au Village Vanguard. Mais, après des désaccords artistiques avec sa maison de disques, Shirley Horn décide volontairement de se mettre en retrait, de retourner à Washington pour s'occuper de sa fille et vivre pleinement sa vie de famille. Ce n’est qu’en 1986 qu’elle reprendra le rythme des enregistrements et des concerts...

Shirley Horn (piano, chant)

Charles Ables (contrebasse)

Steve Williams (batterie)

The Music That Makes Me Dance (Bob Merrill, Jule Styne)

Come Dance With Me (Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen)

Nice 'N' Easy (Alan Bergman, Marilyn Keith, Lew Spence)

Change Partners (Irving Berlin)

A Beautiful Friendship (Stanley Styne, Donald Kahn)

Just For A Thrill (Lil Hardin Armstrong, Don Raye)

Just In Time (Jule Styne, Betty Comden, Adolph Green)

Do It Again (George Gershwin, Buddy DeSylva)

Foolin' Myself (Jack Lawrence, Peter Tinturin)