Shirley Horn à Vienne en 1991 (1/2)

Shirley Horn n’aura jamais vraiment quitté sa ville natale, Washington. Pas évident comme plan de carrière pour une apprentie jazzwoman sauf qu’à peine diplômée de la prestigieuse Howard University, elle dirige son propre trio, à l’âge de 20 ans, et se produit dans de nombreux clubs environnants. Son style très personnel, cette habileté à étirer le tempo, tant au chant qu’au piano, lui valent d’enregistrer en 1960 un premier album, « Embers And Ashes ». Ce disque force l’admiration de Miles Davis qui lui propose d’assurer la première partie de ses concerts, au Village Vanguard. La légende est née ! Mais, après des désaccords artistiques avec sa maison de disques, elle décide de se mettre en retrait. C’est un quart de siècle plus tard qu’elle reprendra le chemin des studios et des concerts…

Shirley Horn (voix et piano)

Charles Ables (basse)

Steve Williams (batterie)

I Just Found Out About Love (Jimmy McHugh, Harold Adamson)

The Look Of Love (Burt Bacharach, Hal David)

Change Partners (Irving Berlin)

Yesterday (John Lennon, Paul McCartney)

The Boy From Ipanema (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Norman Gimbel)

This Can't Be Love (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

A Song For You (Leon Russell)

