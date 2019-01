Shelly Manne à Elancourt en 1977 (1/2)

La Maison Pour Tous, première appellation du Prisme à Elancourt, est un édifice conçu par Pierre Venencie en 1975, dans cette commune des Yvelines. L’architecte a pensé ce lieu, comme une ruche avec des alvéoles dévolues aux pratiques artistiques. Et c'est ici que les premiers habitants du quartier venaient se rencontrer, toutes générations confondues. Un concept qui a beaucoup plu au batteur Shelly Manne, lui qui, après avoir été une figure légendaire du jazz West Coast dans les années 50, n’aura eu de cesse de faire preuve de polyvalence, explorant tous les styles de jazz sans exception. Et il sera aussi l’un des musiciens de studio les plus recherchés, à Hollywood notamment aux côtés d’Henry Mancini. On ne le sait pas toujours, mais dans « Breakfast At Tiffany's » ou « The Pink Panther » et même en doublure de Frank Sinatra dans « L'Homme Au Bras D'Or », c’est Shelly Manne qu’on entend à la batterie…

Shelly Manne (batterie)

Lee Konitz (saxophone alto)

Mike Wofford (piano)

Chuck Domanico (contrebasse)

Softly, As In A Morning Sunrise (Sigmund Romberg, Oscar Hammerstein II)

(Sigmund Romberg, Oscar Hammerstein II) Body And Soul (Johnny Green)

(Johnny Green) What Is This Thing Called Love? (Cole Porter)

(Cole Porter) Lover Man (Jimmy Davis, Ram Ramirez, James Sherman)

(Jimmy Davis, Ram Ramirez, James Sherman) Solar (Miles Davis)

(Miles Davis) Take The Coltrane (Duke Ellington)

(Duke Ellington) Stella By Starlight (Victor Young, Ned Washington)