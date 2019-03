Sheila Jordan à Paris en 1992 (2/2)

En seconde partie d’émission, nous irons dans ce superbe club qui s’appelait, à l’époque, le Hot Brass, situé dans le parc de La Villette à Paris et qui aura vécu quatre ans, de 1993 à 1997, cette salle portant désormais le nom de Trabendo. Sheila Jordan y donnait un concert en 1996 avec une autre excellente section rythmique constituée du pianiste français Edouard Ferlet, du contrebassiste américain John Silverman et du batteur originaire du Lichtenstein Gregor Hilbe. Mais, avant cela, nous allons prendre le temps d’écouter une chanson et deux instrumentaux que nous n’avions pas pu diffuser hier, pour des raisons d’horaire. Nous sommes de retour dans le quartier de Montparnasse à Paris, dans un autre jazz club aujourd’hui disparu, Les Alligators…

Sheila Jordan (voix)

Steve Kuhn (piano)

Jean-François Jenny Clarke (contrebasse)

Aldo Romano (batterie)

You Must Believe In Spring (Alan Bergman, Marilyn Bergman, Jacques Demy, Michel Legrand)

(Alan Bergman, Marilyn Bergman, Jacques Demy, Michel Legrand) Two By Two (Steve Kuhn)

(Steve Kuhn) Ladies In Mercedes (Steve Swallow)

Sheila Jordan au Hot Brass à Paris le 9 février 1996

Sheila Jordan (voix)

Edouard Ferlet (piano)

John Silverman (contrebasse)

Gregor Hilbe (batterie)

Lucky To Be Me (Leonard Bernstein)

(Leonard Bernstein) I Concentrate On You (Cole Porter)

(Cole Porter) Inchworm (Frank Loesser)

(Frank Loesser) Buffalo Wings (Tom Harrell)