Sheila Jordan à Paris en 1992 (1/2)

Sheila Dawson est née en 1928 à Detroit dans le Michigan et c’est dans les clubs de cette ville qu’elle commence sa carrière de chanteuse, en écrivant des paroles sur les compositions de Charlie Parker. Parker avec qui elle devient amie, ayant emménagé à New York en 1951, afin d’y étudier l’harmonie avec Lennie Tristano et Charles Mingus. Parker qui la prend sous son aile et dit de Sheila qu’elle est « la chanteuse aux oreilles à 1 million de dollars ». Sheila qui tombe amoureuse du pianiste de Charlie Parker, Duke Jordan, et devient en 1952 Sheila Jordan. Si vous ne la connaissez pas encore ou pas bien, vous allez découvrir ou redécouvrir une artiste très originale, qui joue autant avec les timbres qu’avec les mots et qui a toujours fréquenté les musiciens les plus inventifs, de George Russell à Roswell Rudd, de Jeanne Lee à Carla Bley…

Sheila Jordan (voix)

Steve Kuhn (piano)

Jean-François Jenny Clarke (contrebasse)

Aldo Romano (batterie)

If I Had You (Jimmy Campbell, Reg Connelly, Ted Shapiro)

(Jimmy Campbell, Reg Connelly, Ted Shapiro) I Concentrate On You (Cole Porter)

(Cole Porter) It Never Entered My Mind (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

(Richard Rodgers, Lorenz Hart) Quasimodo (Charlie Parker)

(Charlie Parker) Ocean In The Sky (Steve Kuhn)

(Steve Kuhn) Born To Be Blue (Mel Tormé)

(Mel Tormé) The Zoo (Steve Kuhn, Sheila Jordan)

(Steve Kuhn, Sheila Jordan) The Very Thought Of You (Ray Noble)

(Ray Noble) Sheila’s Blues (Sheila Jordan)