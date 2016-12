Sarah Vaughan à Pleyel en 1967

Nombre de ses pairs considéraient Sarah Vaughan comme la perfection faite chanteuse. Betty Carter, Mel Tormé ou Frank Sinatra, louaient son impressionnante tessiture, de plus de trois octaves, la justesse et la beauté de son timbre qui parfaitement évolué avec le temps. Elle-même déclarait : « Quand je chante une mélodie, les paroles sont importantes pour moi. Je connais les paroles de la plupart des standards. Et dès que j'entends un arrangement, j’ai des idées, un peu comme si je soufflais dans un instrument à vent. Je pense que je ne chante pas deux fois un thème de la même façon »…

•

Sarah Vaughan (chant)

Bob James (piano)

Herb Mickman (contrebasse)

Omar Clay (batterie)

07 novembre 1967, Salle Pleyel, Paris Jazz Festival

‘Round About Midnight (Thelonious Monk)

Sassy's Blues (Quincy Jones, Sarah Vaughan)

Misty (Erroll Garner, Johnny Burke)

Just One Of Those Things (Cole Porter)

Alfie (Burt Bacharach)

Et Maintenant (What Now, My Love?) (Gilbert Bécaud, Carl Sigman)

I Had A Ball (Alan Jay Lerner)

Lover Man (Jimmy Davis, Roger ‘Ram’ Ramirez, James Sherman)

28 octobre 1969, Salle Pleyel, Paris Jazz Festival

And I Love Him (John Lennon, Paul McCartney)

Fly Me To The Moon (Bart Howard)

On A Clear Day (Burton Lane, Alan Jay Lerner)

The Trolley Song (Hugh Martin, Ralph Blane)

I Cried For You (Arthur Freed, Abe Lyman, Gus Arnheim)

