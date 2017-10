Sarah Vaughan à Paris en 1985 (1/2)

La voix de Sarah Vaughan a surmonté les vicissitudes des années de scène et a gagné en plénitude, pour ne pas dire maturité. On peut l’entendre, au cours de ce concert, passer du registre grave à des aigus ayant la clarté du cristal. Et elle n’a de cesse de blaguer avec le public français, lui déclarant être très heureuse de revenir chanter, à Paris, dans la ville lumière : « In The City Of Lights » c’est justement le titre de l’album, paru en 1999, qui retranscrit la quasi intégralité de cet enregistrement. Quasi intégralité car, en fouillant dans nos archives Ina - Radio France et en écoutant la bande originale, nous avons mis la main sur deux titres qui ne figurent pas sur le disque…

Sarah Vaughan (voix)

Frank Collett (piano)

Bob Maize (contrebasse)

Harold Jones (batterie)