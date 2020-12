Sarah Vaughan à Paris en 1985 (2/2)

Sarah Vaughan au Théâtre du Châtelet à Paris le 2 novembre 1985.

La voix de Sarah Vaughan a surmonté les vicissitudes des années de performances scéniques et a même gagné en plénitude, en maturité. Elle passe du registre grave (qui est en quelque sorte sa marque de fabrique) à des aigus d’une rare clarté. Et nous sommes également sous le charme de son humour, car elle n’a de cesse de blaguer avec son public. Ce public français qu’elle aime tant et qui le lui rend bien...

Sarah Vaughan (voix et piano)

Frank Collett (piano)

Bob Maize (contrebasse)

Harold Jones (batterie)

There Will Never Be Another You (Mack Gordon, Harry Warren)

Misty (Erroll Garner, Johnny Burke)

My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

From This Moment On (Cole Porter)

Send In The Clowns (Stephen Sondheim)

Sassy's Blues (Quincy Jones, Sarah Vaughan)

Tenderly (Walter Gross, Jack Lawrence)

Scat Chase (Sassy's Blues) (Quincy Jones, Sarah Vaughan)

Tea For Two (Vincent Youmans, Irving Caesar

Once In A While (Michael Edwards, Bud Green)