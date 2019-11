Sarah Vaughan à Antibes Juan-les-Pins en 1982

Après avoir remporté le concours amateur de l’Apollo Theater à Harlem, Sarah Vaughan est repérée par le pianiste et chef d’orchestre Earl Hines. Puis elle se fait connaître en tant que pianiste et chanteuse au sein du big band de Billy Eckstine où elle va côtoyer Charlie Parker et Dizzy Gillespie qui s’apprêtent à révolutionner le jazz en créant le bebop. On emploie souvent le terme de perfection à propos de celle que l’on surnomme ‘La Divine’ : tessiture impressionnante qui fait d’elle autant une soprano qu’une contre-alto, justesse infaillible et phrasé hors du commun…

Sarah Vaughan (voix)

Butch Lacy (piano)

Andy Simpkins (contrebasse)

Harold Jones (batterie)

Invité :

Michel Legrand (piano, voix)

Autumn Leaves (Joseph Kosma)

(Joseph Kosma) I Remember You (Victor Schertzinger, Johnny Mercer)

(Victor Schertzinger, Johnny Mercer) I’ve Got The World On A String (Harold Arlen, Ted Koehler)

(Harold Arlen, Ted Koehler) Misty (Erroll Garner)

(Erroll Garner) On A Clear Day You Can See Forever (Burton Lane, Alan Jay Lerner)

(Burton Lane, Alan Jay Lerner) Dindi (Antônio Carlos Jobim, Aloysio de Oliveira, Ray Gilbert)

(Antônio Carlos Jobim, Aloysio de Oliveira, Ray Gilbert) Just Friends (John Klenner, Sam M. Lewis)

(John Klenner, Sam M. Lewis) The Summer Knows (Un Eté 42) (Michel Legrand)

(Michel Legrand) Watch What Happens (Michel Legrand, Norman Gimbel)

(Michel Legrand, Norman Gimbel) Sassy And Mike’s Blues (Michel Legrand, Sarah Vaughan)