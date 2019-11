Sarah Vaughan à Antibes Juan-les-Pins en 1981

Un enregistrement qui avait sans doute été mis de côté à l'époque, car le vent soufflait en rafales sur la Pinède Gould. Et on l'entend ce vent à travers les micros de Radio France ! Un problème technique que tente de gommer la captation de l'excellent ingénieur du son Jean Deloron et qui, grâce à la restauration numérique de Christophe Jolibois à l’Ina, passera au second plan pour les nombreux fans de Sarah Vaughan…

Sarah Vaughan (voix)

George Gaffney (piano)

Andy Simpkins (contrebasse)

Harold Jones (batterie)

Fascinating Rhythm (George Gershwin, Ira Gershwin)

If You Could See Me Now (Tadd Dameron, Carl Sigman)

I've Got The World On A String (Harold Arlen, Ted Koehler)

Dindi (Antônio Carlos Jobim, Aloysio de Oliveira, Ray Gilbert)

East Of The Sun (And West Of The Moon) (Brooks Bowman)

My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

From This Moment On (Cole Porter)

Lush Life (Billy Strayhorn)

Just Friends (John Klenner, Sam M. Lewis)

Misty (Erroll Garner)

On A Clear Day You Can See Forever (Burton Lane, Alan Jay Lerner)

I'll Remember April (Gene de Paul, Patricia Johnston, Don Raye)

(Gene de Paul, Patricia Johnston, Don Raye) Blues (Sarah Vaughan)