Roy Haynes au Bourget en 1988 (2/2)

Roy Haynes au Mille Jazz Club au Bourget le 23 mars 1988.

Le Mille Jazz Club du Bourget a attiré de nombreux amateurs de jazz de 1984 à 1992 dans cette commune de la Seine-Saint-Denis mieux connue pour son aéroport que pour ses clubs. L'espace créé à l’initiative du Centre Educatif et Culturel du Bourget, a connu un vif succès, servant de catalyseur à la vie sociale et dynamisant la vie culturelle locale. Le jeune programmateur de l’époque, Philippe Nasse, avait même réussi à persuader Roy Haynes d’en être l’ambassadeur. C’est pourquoi on a pu y assister à des concerts de grande qualité...

Roy Haynes (batterie)

Ralph Moore (saxophone ténor)

David Kikoski (piano)

Ed Howard (contrebasse)

Invitation (Bronisław Kaper)

(Bronisław Kaper) The Everywhere Calypso (Sonny Rollins)

(Sonny Rollins) Mirror Mirror (Chick Corea)

(Chick Corea) Body And Soul (Johnny Green)

(Johnny Green) It Might As Well Be Spring (Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II)