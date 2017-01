Ray Charles au Palais des Sports en 1961

Ray Charles avait pour objectif de réunir le grand public, sans distinction d’origine ethnique ou sociale. Après avoir conquis, en juillet 1961, le public du Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins, à la tête d’une petite formation de sept musiciens, il revient à Paris, en octobre de la même année, avec un big band. Au chant et à l’orgue, il est entouré de Marcus Belgrave, Wallace Davenport, John Hunt et Phil Guilbeau à la trompette, Henderson Chambers, James Lee Harbert, Keg Johnson et Leon Comegys au trombone, Rudy Powell et Hank Crawford au saxophone alto, David ‘Fathead’ Newman au saxophone ténor et à la flûte, Don Wilkerson également au sax ténor, Leroy Cooper au sax baryton, Sonny Forriest à la guitare, Edgar Willis à la contrebasse, Bruno Carr à la batterie et, bien sûr, des Raelettes : Margie Hendricks, Gwen Berry, Pat Lyle et Darlene McCrea

Hallelujah I Love Her So (Ray Charles)

Georgia On My Mind (Hoagy Carmichael, Stuart Gorrell)

Margie (Cecil Gant, Roosevelt Sykes)

I've Got News For You (Ray Alfred)

Moanin' (Bobby Timmons)

I Believe To My Soul (Ray Charles)

My Bonnie (Sam Theard, Fleecie Moore)

I Wonder (Cecil Gant, Roosevelt Sykes)

Yes Indeed!! (Sy Oliver)

My Baby (Ray Charles)

Hit The Road Jack (Percy Mayfield)

I'm Gonna Move To The Outskirts Of Town (William Weldon, Roy Jacobs)

What'd I Say (Ray Charles)

