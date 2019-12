Programme non diffusé en raison d'un mouvement social

Il a souvent été au service de chanteuses et de solistes de tout premier plan, mais ce sont deux albums de piano solo qui ont eu le plus de succès dans sa discographie. Que ce soit dans « Alone With The Blues » en 1958 ou « Alone At Montreux » en 1972, Ray Bryant fait preuve d’un éclectisme assez unique dans l’histoire du jazz, jouant du blues et du bebop, du gospel et du hard bop, ou même du boogie-woogie. C’est également un compositeur accompli, avec des thèmes comme « Cubano Chant », « The Madison Time » ou « Little Susie » qui l'ont fait connaître d’un large public…

Ray Bryant (piano)

Liebestraum Boogie (Ray Bryant)

(Ray Bryant) Slow Freight (Ray Bryant)

(Ray Bryant) Sweet Georgia Brown (Ben Bernie, Maceo Pinkard, Kenneth Casey)

(Ben Bernie, Maceo Pinkard, Kenneth Casey) Greensleeves (Traditionnel)

(Traditionnel) Squeeze Me (Fats Waller)

(Fats Waller) After Hours (Avery Parrish)

(Avery Parrish) Django (John Lewis)

(John Lewis) If I Can Just Make It (Into Heaven) (Traditionnel)

(Traditionnel) ‘Round Midnight (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Broadway (Henri Woode, Wilbur H Bird, Teddy McRae)

(Henri Woode, Wilbur H Bird, Teddy McRae) Until It's Time For You To Go (Buffy Sainte-Marie)

(Buffy Sainte-Marie) Con Alma (Dizzy Gillespie)

(Dizzy Gillespie) Blues #2 (Ray Bryant)