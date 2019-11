Ray Bryant à Paris en 1974 (1/2)

A l’âge de 14 ans, Ray Bryant est déjà musicien professionnel, aux côtés notamment du saxophoniste Benny Golson et de son frère, le contrebassiste Tommy Bryant. En 1953, il est engagé comme pianiste attitré du Blue Note de Philadelphie, ce qui lui permet de jouer avec toutes les stars de passage, Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie ou Sonny Rollins. Miles et Rollins appréciant tellement son jeu qu’ils lui proposent d’enregistrer avec eux, dans leurs albums respectifs « Quintet/Sextet » et « Work Time », en 1955, année durant laquelle il partage également l’affiche avec la chanteuse Betty Carter, sur un disque qui va les propulser tous les deux. Voici Ray Bryant, vingt ans plus tard et en solo, un exercice qu’il affectionnait tout particulièrement...

Ray Bryant (piano)

Gotta Travel On (Paul Clayton, Larry Ehrlich, Tom Six)

(Paul Clayton, Larry Ehrlich, Tom Six) Blues #3 (Ray Bryant) / Willow Weep For Me (Ann Ronell)

(Ray Bryant) (Ann Ronell) Cubano Chant (Ray Bryant)

(Ray Bryant) Rockin' Chair (Hoagy Carmichael)

(Hoagy Carmichael) In The Backroom (Ray Bryant)

(Ray Bryant) Good Morning Heartache (Irene Higginbotham, Ervin Drake, Dan Fisher)

(Irene Higginbotham, Ervin Drake, Dan Fisher) Joy (Blues #2) (Ray Bryant)

(Ray Bryant) Basin Street Blues (Spencer Williams)

(Spencer Williams) Saint Louis Blues (W.C. Handy)

(W.C. Handy) Take The ‘A’ Train (Billy Strayhorn)

(Billy Strayhorn) Sophisticated Lady (Duke Ellington)