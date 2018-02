Randy Weston à la Maison de la Radio en 1976 (2/2)

On a coutume de dire que le style de piano de Randy Weston doit beaucoup à Duke Ellington et Thelonious Monk. Il leur a rendu hommage dans ses albums intitulés « Portraits ». Mais, si son jeu s’étend du boogie-woogie aux fulgurances du bebop, il est aussi très original et personnel avec son côté percussif et sa capacité à produire une grande variété d'ambiances sonores. Son répertoire perpétue l’esprit des ancêtres et creuse un sillon musical entre deux continents. Après avoir véritablement absorbé la lettre et l'esprit des mélodies et des rythmes africains et caribéens, c’est un peu comme s’il avait découvert dans la mémoire de l’Afrique matière à inventer le futur, en Amérique. Le résultat est tout simplement envoûtant, énergisant et carrément festif…

Randy Weston (piano)

Benny Bailey (trompette)

Wilton Gaynair (saxophone ténor)

Jimmy Woode (contrebasse)

Art Taylor (batterie)

Humberto Canto (percussions)

Buena Cosecha (Good Harvest) (Randy Weston)

African Cookbook (Randy Weston)

Hi Fly (Randy Weston)

Now’s The Time (Charlie Parker)

