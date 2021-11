Randy Weston à la Maison de la Radio à Paris en 1976 (2/2)

Randy Weston au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris le 04 février 1976.

Thelonious Monk a pris Randy Weston sous son aile et a eu sur lui une influence déterminante, au même titre qu’une autre grande figure tutélaire, Duke Ellington. Mais ce qui caractérise le pianiste et compositeur c’est l’importance qu’il donne aux origines du jazz. Il préfère d’ailleurs parler « musique classique afro-américaine ». Il rend toute sa place à l’Afrique dans l’histoire de la musique en général et du jazz en particulier...

Randy Weston (piano)

Benny Bailey (trompette)

Wilton Gaynair (saxophone ténor)

Jimmy Woode (contrebasse)

Art Taylor (batterie)

Humberto Canto (percussions)

Buena Cosecha (Good Harvest) (Randy Weston)

African Cookbook (Randy Weston)

Hi Fly (Randy Weston)

Now’s The Time (Charlie Parker)