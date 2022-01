Rahsaan Roland Kirk à la Maison de la Radio en 1976 (2/2)

Rahsaan Roland Kirk à la Maison de la Radio à Paris le 14 novembre 1976.

C’est la dernière fois que Rahsaan Roland Kirk nous rendait visite à Paris et ce, après une attaque cérébrale qui l’avait rendu hémiplégique l’année précédente. Un coup du sort qui ne lui permettra plus de jouer d'autant d'instruments simultanément, ce qui était jusqu'alors sa marque de fabrique. Mais on gardera de lui cette belle image avec au moins trois sortes de saxophones autour du cou…

Rahsaan Roland Kirk (saxophones, clarinette, flûtes et percussions)

Steve Turre (trombone et percussions)

Hilton Ruiz (piano et percussions)

Phil Bowler (contrebasse)

John Goldsmith (batterie)

Michael Hill (voix et percussions)

Make Me A Pallet On The Floor (Traditionnel, W. C. Handy)

Creole Love Call (Duke Ellington)

This Masquerade (Leon Russell)

There Will Never Be Another You (Harry Warren)

Moody’s Mood For Love (James Moody, Eddie Jefferson)

Volunteered Slavery (Rahsaan Roland Kirk)

Hey Jude (Paul McCartney, John Lennon)