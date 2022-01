Rahsaan Roland Kirk à la Maison de la Radio en 1976 (1/2)

Rahsaan Roland Kirk à la Maison de la Radio à Paris le 14 novembre 1976.

Rahsaan Roland Kirk est un musicien atypique qui a débuté chez Charles Mingus en 1961 et qui restera à jamais le flûtiste magicien de « Soul Bossa Nova », le tube intemporel de Quincy Jones. Puis il ne tardera pas à voler de ses propres ailes, à repousser les frontières, grâce à sa technique de respiration circulaire, le souffle continu qui, en inspirant tout en soufflant, permet de jouer sans jamais s’interrompre…

Rahsaan Roland Kirk (saxophones, clarinette, flûtes et percussions)

Steve Turre (trombone et percussions)

Hilton Ruiz (piano et percussions)

Phil Bowler (contrebasse)

John Goldsmith (batterie)

Michael Hill (voix et percussions)

The Left Side Of Your Mind (Rahsaan Roland Kirk)

A Visit From The Blues (Rahsaan Roland Kirk)

Steppin’ Into Beauty (Rahsaan Roland Kirk)

Sugar (Rahsaan Roland Kirk, Stanley Turrentine)

Theme For The Eulipions (Rahsaan Roland Kirk, Betty Neels)

The Man Who Cried Fire (Rahsaan Roland Kirk)