Rachelle Ferrell à Juan-les-Pins en 1992 (2/2)

Rachelle Ferrell au Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins le 23 juillet 1992.

Rachelle Ferrell a quelque peu disparu des radars, alors qu’au début des années 90 on vantait son incroyable technique, sa tessiture hors du commun et sa capacité à chanter dans tous les styles. Sauf que certains critiques ont reproché son maniérisme, son côté trop démonstratif. Et puis, son tempérament n’a pas arrangé les choses, elle répondait parfois assez bizarrement aux questions des journalistes. Mais, sur France Musique, nous avions été conquis par son phrasé très original et sa grande musicalité, lors du concert qu’elle avait donné, en 1992, à Antibes Juan-les-Pins...

Rachelle Ferrell (voix)

Michael Bearden (claviers)

Jef Lee Johnson (guitare)

Larry Kimpel (basse)

Doug Nally (batterie)

Peace On Earth (Rachelle Ferrell) 04:45 < 00:46:53

Nothing Has Ever Felt Like This (Rachelle Ferrell)

My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Rachelle Ferrell - Live In Montreux 91-97 (Blue Note – 7243 5 38564 2 7)