Phil Woods à Montreux en 1972

Pour sa 6ème édition, en juin 1972, le Festival de jazz de Montreux avait tout d’abord programmé trois soirées de blues avec Bo Diddley, Chuck Berry, T-Bone Walker et Muddy Waters. Puis ce fut le tour des jazzmen avec, entre autres, Roland Kirk, Ray Bryant, Stan Getz et Phil Woods faisant rugir sa bien nommée European Rhythm Machine réunissant le pianiste anglais Gordon Beck, le contrebassiste écossais Ron Mathewson et le batteur suisse Daniel Humair. Le Casino de Montreux ayant pris feu, en décembre 71, lors d’un concert de Frank Zappa, cette édition du festival eu lieu au Pavillon du Montreux Palace…

Phil Woods (saxophone alto)

Gordon Beck (piano)

Ron Mathewson (contrebasse)

Daniel Humair (batterie)

The Executive Suite (Gordon Beck)

Falling (Gordon Beck)

It Does Not Really Matter Who You Are (Gordon Beck)

