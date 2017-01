Phil Woods à la Maison de la Radio en 1968

En 1968, Phil Woods décide de tenter l’aventure européenne. Il va alors s’entourer du pianiste Georges Gruntz, du contrebassiste Henri Texier et du batteur Daniel Humair et former ce quartet ayant pour nom de code European Rhythm Machine. Une formation qui remporte un grand succès, notamment grâce à l’album « Alive And Well In Paris » et qui, une semaine après cet enregistrement, investit le Foyer B…

Phil Woods (saxophone alto)

Georges Gruntz (piano)

Henri Texier (contrebasse)

Daniel Humair (batterie)

Freedom Jazz Dance (Eddie Harris)

Stolen Moments (Oliver Nelson)

And When We’re Young (Phil Woods)

Joshua (Victor Feldman)

