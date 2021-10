Phil Woods à Paris en 1980 (1/2)

Phil Woods au Théâtre de la Ville à Paris le 04 novembre 1980.

D’abord inspiré par Johnny Hodges et Benny Carter, c’est Charlie Parker son idole. Et si Phil Woods n’est pas vraiment un innovateur, comme il l’avouait lui-même, c’est un styliste et un extraordinaire soliste avec l’un des plus beaux sons de saxophone alto…

Phil Woods (saxophone alto)

Mike Melillo (piano)

Steve Gilmore (contrebasse)

Bill Goodwin (batterie)

