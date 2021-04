Paris Reunion Band à Juan-les-Pins en 1985 (2/2)

Paris Reunion Band au Festival d'Antibes Juan-les-Pins le 18 jullet 1985.

À Antibes Juan-les-Pins, le 18 juillet 1985, il y avait comme un air de Saint-Germain-des-Prés et un doux parfum d’années 60, une époque à laquelle le batteur Kenny Clarke irradiait les clubs parisiens de son aura de pionnier du be bop. Constitué par son saxophoniste Nathan Davis en 1985, le Paris Reunion Band regroupe quelques légendes américaines amoureuses de la France et ayant séjourné et joué dans la capitale...

Woody Shaw, Dizzy Reece (trompette)

Slide Hampton (trombone)

Johnny Griffin (saxophone ténor)

Nathan Davis (saxophone ténor et soprano)

Kenny Drew (piano)

Jimmy Woode (contrebasse)

Billy Brooks (batterie)

Lionel Hampton (vibraphone)

African June (Slide Hampton)

Stella By Starlight (Victor Young)

Air Mail Special (Benny Goodman, James Mundy, Charlie Christian)

Body And Soul (Johnny Green)

Love Is Here To Stay (George Gershwin, Ira Gershwin)

Hamp's Boogie Woogie (Lionel Hampton, Milt Buckner)

How High The Moon (Morgan Lewis)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies