Le Paris Reunion Band à Juan-les-Pins en 1985 (2/2)

Le Paris Reunion Band nous plonge dans l'ambiance frénétique du Saint-Germain-des-Prés des années 60. A cette époque, le batteur Kenny Clarke irradie les clubs parisiens de son aura de pionnier et d’inventeur d’un nouveau langage pour la batterie jazz. Paris étant devenu un passage obligé pour les musiciens américains qui, pour la plupart, voulait absolument l’entendre jouer. On a pu assister à quelques joutes mémorables, comme celle des batteurs de Pittsburgh, au mythique club Saint-Germain: Art Blakey et ses Jazz Messengers contre Kenny Clarke et son quintet. Et au sein de ce quintet, il y avait le musicien à qui l’on doit, vingt ans plus tard, la formation du Paris Reunion Band, le saxophoniste Nathan Davis…

Woody Shaw, Dizzy Reece (trompette)

Slide Hampton (trombone)

Johnny Griffin (saxophone ténor)

Nathan Davis (saxophone ténor et soprano)

Kenny Drew (piano)

Jimmy Woode (contrebasse)

Billy Brooks (batterie)

Lionel Hampton (vibraphone)