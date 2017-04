Panama Francis à la Maison de la Radio en 1974

A la fin des années 60, deux amoureux du jazz classique, Jean-Marie Monestier et Jean-Pierre Tahmazian eurent une excellente idée : faire venir en France des musiciens américains pour certains tombés en désuétude et organiser conjointement tournées et séances d’enregistrement pour leur label Black And Blue, dont nous venons de fêter le 50ème anniversaire. Le public français aura donc pu redécouvrir, à l’époque, des artistes tels que Earl Hines, Willie ‘The Lion’ Smith, Buddy Tate, Milt Buckner, Jo Jones, Slam Stewart et Illinois Jacquet.

Il y avait également le batteur Panama Francis, qui a fait ses débuts à la fin des années 30, au sein des orchestres de Roy Eldridge et Cab Calloway, avant de jouer chez Duke Ellington, Tommy Dorsey ou Sy Oliver et de devenir un musicien de studio très recherché, comme en témoignent « Prisoner Of Love » de James Brown, « What A Diff'rence A Day Makes » de Dinah Washington ou encore « Drown In My Own Tears » de Ray Charles…

Arnett Cobb (saxophone ténor)

Tiny Grimes (guitare)

Lloyd Glenn (piano)

Roland Lobligeois (contrebasse)

Panama Francis (batterie)