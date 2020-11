Panama Francis à la Maison de la Radio en 1974 (2/2)

Panama Francis au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris le 28 avril 1974.

Panama Francis a fait ses débuts chez Roy Eldridge et Cab Calloway, avant d’être engagé par Duke Ellington, Sy Oliver ou Tommy Dorsey et avant de devenir un musicien de studio très prisé. Sur les pochettes de disques, on peut remarquer qu'il tient les baguettes dans « Prisoner Of Love » de James Brown, « What A Diff'rence A Day Makes » de Dinah Washington ou encore « Drown In My Own Tears » de Ray Charles...

Panama Francis (batterie)

Arnett Cobb (saxophone ténor)

Tiny Grimes (guitare)

Lloyd Glenn (piano)

Roland Lobligeois (contrebasse)

Laura (David Raksin)

Pinetop's Boogie Woogie (Clarence 'Pinetop' Smith)

I Got It Bad (And That Ain't Good) (Duke Ellington)

Just You, Just Me (Jesse Greer)

Willow Weep For Me (Ann Ronell)

Swanee River (Stephen Foster)

The Nearness Of You (Hoagy Carmichael, Ned Washington)

Flying Home (Lionel Hampton, Benny Goodman)

