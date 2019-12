Oscar Peterson à Marciac en 1990 (1/2)

Une virtuosité impressionnante, de l'inventivité mélodique et un swing imparable, voici venir Oscar Peterson ! Grâce à son manager Norman Granz, Il fait sa première apparition à Carnegie Hall en 1949, dans le cadre de Jazz at the Philharmonic. En 1950, il se produit en duo avec le contrebassiste Ray Brown, puis en trio en 1952, avec l’arrivée du guitariste Barney Kessel qui sera vite remplacé par Herb Ellis. Ce trio avec Brown et Ellis, Oscar le considérait comme « le cadre le plus stimulant et le plus productif pour les concerts publics et les enregistrements en studio »…

Oscar Peterson (piano)

Herb Ellis (guitare)

Ray Brown (contrebasse)

Jeff Hamilton (batterie)