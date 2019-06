Nnenna Freelon à Paris en 1995

Nnenna Freelon est une artiste atypique et un peu trop méconnue. Chanteuse, compositrice et productrice, née en 1954 à Cambridge, Massachusetts, elle a décidé de ne pas habiter à New York ou Los Angeles car elle ne supporte pas la pression, la nervosité des grandes villes. Elle a donc tout d’abord pratiqué son métier de chanteuse localement, à Durham en Caroline du Nord. A l’occasion d’un jazz forum à Atlanta en 1990, elle fait la connaissance d’Ellis Marsalis qui décide de la présenter au producteur George Butler…

Nnenna Freelon (voix)

Bill Anschell (piano)

Neal Starkey (contrebasse)

Woody Williams (batterie)

What Am I Here For (Duke Ellington, Frankie Laine)

(Duke Ellington, Frankie Laine) I’m Beginning To See The Light (Duke Ellington, Don George, Johnny Hodges, Harry James)

(Duke Ellington, Don George, Johnny Hodges, Harry James) Future News Blues (Nnenna Freelon)

(Nnenna Freelon) Nature Boy (Eden Ahbez)

(Eden Ahbez) I Didn't Know What Time It Was (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

(Richard Rodgers, Lorenz Hart) Changed (Nnenna Freelon)

(Nnenna Freelon) Dindi (Antônio Carlos Jobim, Aloysio de Oliveira, Ray Gilbert)

(Antônio Carlos Jobim, Aloysio de Oliveira, Ray Gilbert) Birks’ Works (Dizzy Gillespie)

Le 8 juillet 1995 au Festival Jazz à Vienne

Nnenna Freelon (voix)

Bill Anschell (piano)

John Brown (contrebasse)

Woody Williams (batterie)

Never Let Me Go (Jay Livingston, Ray Evans)