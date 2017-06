Nina Simone à Antibes Juan-les-Pins en 1977

Eunice Kathleen Waymon, plus connue sous le nom de Nina Simone, montre très tôt de grandes dispositions pour le piano et rêve de devenir concertiste classique. Ses parents réunissent, avec l’aide de voisins, de quoi financer ses études à la Juilliard School of Music de New York. Puis elle sollicite une bourse au Curtis Institute dont elle se verra refuser l’entrée, malgré une audition réussie. Elle retire de cette expérience un grand ressentiment, persuadée que ce rejet est dû à la couleur de sa peau. Alors, pour gagner sa vie, elle part jouer la « musique du diable », aux yeux de sa famille, dans un club d’Atlantic City et connaît un premier succès, en 1958, avec son interprétation de « I Loves You Porgy » de Gershwin. C’est à cette époque qu’elle enregistre « My Baby Just Cares For Me » qui deviendra son plus grand tube, des années plus tard, grâce à son utilisation, en 1987, dans un film publicitaire. Parmi ses chansons les plus connues, on trouve également « I Put A Spell On You », « Feeling Good » et « Sinnerman ». Chanteuse, pianiste, compositrice, arrangeuse, elle fut aussi une fervente militante des droits civiques et luttera en faveur de la condition féminine. Des combats qui sont indissociables de sa musique et qui, au bout du compte, la renforcent…

Nina Simone (piano, voix)

Al Schackman (guitare, vibraphone, percussions)

Ne Me Quitte Pas (Jacques Brel, Gérard Jouannest)

My Way (Claude François, Jacques Revaux, Paul Anka)

Plain Gold Ring (Earl S. Burroughs)

Please Read Me (Robin Gibb, Barry Gibb)

I Love To Love (Herbie Baker, Lennie Hayton)

Just Say I Love Him (Jack Val, Jimmy Dale, Martin Kalmanoff, Sam Ward)

Four Women (Nina Simone)

I Loves You Porgy (DuBose Heyward, George Gershwin, Ira Gershwin)

Let's Stick Together (Wilbert Harrison)

Be My Husband (Andy Stroud)

Alabama Song (Bertolt Brecht, Elisabeth Hauptmann, Kurt Weill)

In Our Childhood's Bright Endeavor (Bertolt Brecht, Elisabeth Hauptmann, Kurt Weill)

In My Life (John Lennon, Paul McCartney)

