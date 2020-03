Nat King Cole à Paris en 1960

Nat King Cole à l'Olympia à Paris le 19 avril 1960.

Nathaniel Adams Coles est né le 17 mars 1919, à Montgomery dans l’Alabama, et il aurait donc eu aujourd’hui 100 ans. Il n’aura malheureusement vécu que 45 ans mais suffisamment pour devenir l’un des pianistes majeurs de l’histoire du jazz et bien sûr l’un des crooners les plus adulés. Grâce aux archives de Daniel Filipacchi et Frank Ténot et au travail remarquable de Michel Brillié qui l’a publié dans la collection « Live In Paris » chez Frémeaux & Associés, voici le fameux double concert à l’Olympia…

Nat King Cole (piano et voix)

Quincy Jones (arrangements et direction)

Roger Guérin, Benny Bailey, Clyde Reasinger, Floyd Standifer (trompette)

Jimmy Cleveland, Quentin Jackson, Melba Liston, Åke Persson (trombone)

Phil Woods, Porter Kilbert (saxophone alto)

Jerome Richardson, Budd Johnson (saxophone ténor)

Sahib Shihab (saxophone baryton)

Julius Watkins (cor)

Les Spann (flûte et guitare)

John Collins (guitare)

Charles Harris (contrebasse)

Lee Young (batterie)

quintet à cordes non identifié

Nat King Cole – Live In Paris (Frémeaux & Associés – FA5494)

Dance Ballerina Dance (Carl Sigman, Bob Russell)

(Carl Sigman, Bob Russell) Darling, Je Vous Aime Beaucoup (Anna Sosenko)

(Anna Sosenko) The Continental (Con Conrad, Herb Magidson)

(Con Conrad, Herb Magidson) It's Only A Papermoon (Harold Arlen, Yip Harburg, Billy Rose)

(Harold Arlen, Yip Harburg, Billy Rose) Sweet Lorraine (Cliff Burwell, Mitchell Parish)

(Cliff Burwell, Mitchell Parish) Route 66 (Bobby Troup)

(Bobby Troup) Welcome To The Club (Noel Sherman, Dick Wolf)

(Noel Sherman, Dick Wolf) Joe Turner's Blues (Walter Hirsch, W.C. Handy)

(Walter Hirsch, W.C. Handy) Tickle Toe (Lester Young)

(Lester Young) Blues In The Night (Harold Arlen, Johnny Mercer)

(Harold Arlen, Johnny Mercer) Lester Leaps In (Lester Young)

(Lester Young) Route 66 (Bobby Troup)

(Bobby Troup) Joe Turner's Blues (Walter Hirsch, W.C. Handy)

(Walter Hirsch, W.C. Handy) Thou Swell (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

[première diffusion le 17 mars 2019]