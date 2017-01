Muddy Waters à la Maison de la Radio en 1976

C’est une légende du blues que nous diffusons aujourd’hui et c’est un guitariste, en clin d’œil au concert du jeune prodige Thibault Cauvin donné, ce soir, depuis la Tour Eiffel et en direct sur France Musique… Notre homme est né à Rolling Fork, Mississippi, le 4 avril 1915, et c’est l’une des figures historiques du Chicago Blues. Car Muddy Waters y a troqué sa guitare acoustique pour une guitare électrique et rejoint le fameux label Chess Records. En 1958, il voyage en Angleterre et y fait entendre, pour la première fois, ce son électrique, amplifié, chaînon manquant entre le Delta blues et le rock 'n’ roll. Les Rolling Stones ont évidemment choisi leur nom, à cause de sa chanson intitulée « Rollin' Stone » et il a influencé Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Eric Clapton ou encore Etta James, pour ne citer qu’eux…

Muddy Waters (guitare, voix)

Jerry Portnoy (harmonica)

Bob Margolin (guitare)

Luther Johnson Jr. (guitare, voix)

Pinetop Perkins (piano)

Calvin Jones (basse)

Willie Smith (batterie)