Monty Alexander à Marciac en 1986 (1/2)

Monty Alexander au Festival Jazz In Marciac le 15 août 1986.

Adolescent en Jamaïque, Monty Alexander fut impressionné par Louis Armstrong et Nat King Cole, venus jouer au Carib Theater de Kingston, deux artistes qui lui ont donné l’envie de devenir musicien « Mes racines communes sont le rythme et le feeling, l’âme du jazz comme Louis Armstrong me l’a transmise, mais aussi la musique de la Jamaïque. Je mélange tout cela à ma manière parce que je vis dans ces deux mondes. Je vis comme un Jamaïcain et comme un jazzman »...

Monty Alexander (piano)

Jimmy Woode (contrebasse)

Ed Thigpen (batterie)

Art Farmer (trompette et bugle)

Slide Hampton (trombone)

Johnny Griffin (saxophone ténor)

La Velle (voix)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Just In Time (Jule Styne)

Renewal (Monty Alexander)

Never Let Me Go (Ray Evans, Jay Livingston)

Li'l Darlin' (Neal Hefti)

Shiny Stockings (Frank Foster)

Blues (Monty Alexander)